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Общество
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Дания установила рекорд G20 по пенсионному возрасту

Дания повысила пенсионный возраст до 70 лет для мужчин и женщин
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Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Дания ввела самый высокий пенсионный возраст среди стран G20 и ЕС — 70 лет. Такие данные следуют из анализа законодательства, проведенного РИА Новости.

В исследовании отмечается, что 14 государств параллельно с Данией повышают возраст выхода на пенсию. Треть из них (включая Австрию и Швейцарию) уравнивают показатели для женщин с мужчинами.

Стандартом для большинства стран остается 65 лет. Значения выше установлены в Австралии, Греции и Нидерландах (67 лет). Ниже планка в Швеции (63 года), Франции и Словакии (64 года). В Индии базовый порог — 60 лет с региональными отличиями.

В России возраст выхода на пенсию составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

30 мая сообщалось, что депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют повторно направить на заключение в правительство инициативу о досрочных пенсиях для многодетных отцов.

Россиянам ранее объяснили, от чего зависит размер будущей пенсии.

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