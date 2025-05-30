В Госдуме призвали снизить пенсионный возраст для многодетных отцов

Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют повторно направить на заключение в правительство инициативу о досрочных пенсиях для многодетных отцов. Слова лидера партии, руководителя думской фракции Сергея Миронова приводятся на сайте фракции.

«Президент уже не впервые обращает внимание правительства на эту проблему, но до сих пор кабмин не поддерживал инициативы о льготах», – указал Миронов.

В публикации отмечается, что в июле 2022 года партия направляла в правительство аналогичный законопроект, но в кабмине его не поддержали.

«Потом мы внесли инициативу в Госдуму, где она почти два года дожидалась рассмотрения. В итоге думское большинство отклонило ее в феврале, в связи с поручением президента мы будем вновь вносить законопроект на рассмотрение кабмина», — подчеркнул Миронов.

Инициатива устанавливает возраст выхода на пенсию для отцов троих детей в 58 лет, четверых детей – в 57, пятерых и более детей — в 55 лет.

В сообщении говорится, что вопрос о льготах для многодетных отцов поднимался на встрече главы российского государства Владимира Путина с многодетными семьями, президент поручил правительству проработать такие меры.

До этого председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что работники вредных производств, военные, многодетные матери и другие категории граждан получат право на досрочную пенсию в 2025 году.

Россиянам ранее объяснили, от чего зависит размер будущей пенсии.