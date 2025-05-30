На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призвали снизить пенсионный возраст для многодетных отцов

Миронов предлагает снизить пенсионный возраст для многодетных отцов
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют повторно направить на заключение в правительство инициативу о досрочных пенсиях для многодетных отцов. Слова лидера партии, руководителя думской фракции Сергея Миронова приводятся на сайте фракции.

«Президент уже не впервые обращает внимание правительства на эту проблему, но до сих пор кабмин не поддерживал инициативы о льготах», – указал Миронов.

В публикации отмечается, что в июле 2022 года партия направляла в правительство аналогичный законопроект, но в кабмине его не поддержали.

«Потом мы внесли инициативу в Госдуму, где она почти два года дожидалась рассмотрения. В итоге думское большинство отклонило ее в феврале, в связи с поручением президента мы будем вновь вносить законопроект на рассмотрение кабмина», — подчеркнул Миронов.

Инициатива устанавливает возраст выхода на пенсию для отцов троих детей в 58 лет, четверых детей – в 57, пятерых и более детей — в 55 лет.

В сообщении говорится, что вопрос о льготах для многодетных отцов поднимался на встрече главы российского государства Владимира Путина с многодетными семьями, президент поручил правительству проработать такие меры.

До этого председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что работники вредных производств, военные, многодетные матери и другие категории граждан получат право на досрочную пенсию в 2025 году.

Россиянам ранее объяснили, от чего зависит размер будущей пенсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами