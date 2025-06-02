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Врач хосписа «Дом с маяком» погибла при подрыве моста в Брянской области

Врач детского хосписа «Дом с маяком» Горыня погибла при ЧП в Брянской области
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

При подрыве моста в Брянской области погибла врач детского хосписа «Дом с маяком» Виолетта Горыня. Об этом написала учредитель организации Лидия Мониава на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Виолетта педиатр, врач паллиативной помощи. Работала в Детском хосписе с 2020 года, в последнее время была в декрете», — рассказала она.

По словам Мониавы, муж 32-летней женщины ехал на верхней полке и не пострадал. В поезде с ними находились дети в возрасте семи лет и пяти месяцев. Их доставили в Москву с многочисленными переломами. Младенца транспортировали на вертолете.

Вечером 31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями, под которым проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Позже произошел еще один подрыв железнодорожного моста на трассе Тросна — Калиновка в Курской области. Оба крушения Следственный комитет РФ назвал терактами. ЧП произошли накануне переговоров России и Украины в Стамбуле, которые должны состояться 2 июня.

Ранее в Совфеде назвали виновных в подрыве мостов.

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Подрывы мостов в России
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