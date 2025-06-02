На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Кунгурская ледяная пещера закрылась

Кунгурская ледяная пещера сообщила о прекращении работы на неопределенный срок
close
Depositphotos

С понедельника, 2 июня, Кунгурская ледяная пещера прекращает работу на неопределенный срок. Об этом сообщается на официальной странице достопримечательности во «ВКонтакте».

Согласно публикации, оператор природного объекта получил уведомление об отзыве лицензии.

«Мы с глубоким уважением и благодарностью прощаемся с вами перед закрытием нашего предприятия. За время нашей работы мы стремились предоставлять вам только лучшие услуги и продукты, и ваше доверие и поддержка всегда были для нас источником вдохновения», — говорится в посте.

До этого сообщалось, что пещера закроется для туристов с 20 мая, но спустя два дня она снова начала работать. Решение отозвать лицензию связано с тем, что комиссия Роснедр прекратила право оператора природного объекта использовать недра для организации экскурсии из-за нарушений, которые обнаружили минприроды по Пермскому краю и Росприроднадзор.

В марте знаменитый парижский музей современного искусства Центр Помпиду закрыл постоянную экспозицию для реконструкции на пять лет. Восстановление почти 50-летнего здания, воздвигнутого в самом сердце Парижа архитекторами Ренцо Пиано и Ричардом Роджерсом, обойдется примерно в €262 млн. Ожидается закрытие всего Центра, включая его огромную библиотеку и отдел музыкальных исследований.

Ранее за границей закрылся единственный за пределами России музей Ленина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами