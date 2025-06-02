Кунгурская ледяная пещера закрылась

С понедельника, 2 июня, Кунгурская ледяная пещера прекращает работу на неопределенный срок. Об этом сообщается на официальной странице достопримечательности во «ВКонтакте».

Согласно публикации, оператор природного объекта получил уведомление об отзыве лицензии.

«Мы с глубоким уважением и благодарностью прощаемся с вами перед закрытием нашего предприятия. За время нашей работы мы стремились предоставлять вам только лучшие услуги и продукты, и ваше доверие и поддержка всегда были для нас источником вдохновения», — говорится в посте.

До этого сообщалось, что пещера закроется для туристов с 20 мая, но спустя два дня она снова начала работать. Решение отозвать лицензию связано с тем, что комиссия Роснедр прекратила право оператора природного объекта использовать недра для организации экскурсии из-за нарушений, которые обнаружили минприроды по Пермскому краю и Росприроднадзор.

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