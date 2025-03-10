В Париже знаменитый музей закрывается на многолетнюю реконструкцию

Знаменитый парижский музей современного искусства Центр Помпиду 10 марта закрывает постоянную экспозицию для реконструкции на пять лет. Об этом сообщает The Guardian.
По предварительным данным, реконструкция почти 50-летнего здания, воздвигнутого в самом сердце Парижа архитекторами Ренцо Пиано и Ричардом Роджерсом, обойдется примерно в €262 млн. Ожидается закрытие всего Центра, включая его огромную библиотеку и отдел музыкальных исследований.
Здание, известное своим фасадом, украшенным разноцветными трубами и вентиляционными шахтами, будет полностью отремонтировано.
Произведения, выставленные в музее, будут перенесены на другие музейные площадки во Франции и за пределами страны: в парижский Гран-Пале, Лувр.
Работы русского художника Василия Кандинского, посвященные музыке, появятся в музее Парижской филармонии. Часть коллекции отправится в зарубежное турне в Мадрид, Барселону, Сан-Франциско и Шанхай.
Центр современного искусства, названный в честь президента Франции Жоржа Помпиду (1969—1974), открылся 31 января 1977 года. Среди прочего в музее выставлены произведения русского авангарда.
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