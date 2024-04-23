В музее «Горки Ленинские» расстроены закрытием последнего за границей музея Ленина

В финском городе Тампере закроется единственный за пределами России музей Ленина. Директор посвященного вождю музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд заявил «Газете.Ru», что эта новость вызывает у него сожаление. Он отметил, что российский музей готов забрать финскую экспозицию себе.

«Музейное сообщество всегда с большим сожалением реагирует на новости о закрытии того или иного музея — вне зависимости от его географии. В нынешних обстоятельствах мы не имеем четкого представления о том, что сегодня происходит с музеем Тампере, но заявление финских коллег вызывают у нас определенную обеспокоенность. Существует правило неделимости музейной коллекции, поэтому мы бы не хотели, чтобы ленинский фонд финского музея утратил свою целостность. При необходимости мы готовы обсуждать передачу предметного фонда музея в Тампере в музей-заповедник «Горки Ленинские», — сказал он.

Сарамуд добавил, что музей в Тампере никогда прежде не закрывался и много лет принимал различные виды поддержки от СССР и РФ. По его словам, глава финского музея еще в 2014 году говорил об отходе учреждения от ленинской тематики.

«Музей в Тампере — уникальное музейное явление, это первый музей Ленина, созданный за пределами СССР. Он, как и музей-заповедник «Горки Ленинские», отмечающий в этом году 75-летие, никогда не закрывался. На протяжении десятков лет музей в Тампере принимал как местных жителей, так и туристов из других стран, взаимодействовал с нашими музейными сотрудниками, получал от СССР и Российской Федерации различную, в том числе финансовую поддержку. Однако уже с 2014 года начал заявлять о своей трансформации и отходе от исключительно ленинской тематики в своем экспозиционном пространстве. Руководитель музея Калле Каллио обозначал вектор развития учреждения как музея отношений Финляндии с Россией, при этом заявлялось о сохранении в экспозиции предметов, связанных с Лениным. В 2019 году музей-заповедник «Горки Ленинские» посещал посол Финляндии в России Микко Хаутала, который отмечал особую роль В.И. Ленина для Финляндской Республики и заявлял о планах продолжения межмузейного сотрудничества», — подчеркнул он.

23 апреля стало известно, что в Финляндии закроется единственный за пределами России музей Ленина, открытый в городе Тампере в 1946 году. По словам директора учреждения Калле Каллио, старое название уже не соответствует экспозиции и вводит публику в заблуждение. Он уточнил, что решение о закрытии музея Ленина не связано с влиянием политики или инвесторов.

Отмечалось, что на месте культурного учреждения откроют музей восточных отношений, который, по мнению руководства, больше отвечает потребностям посетителей. Его экспозиция будет посвящена отношениям между Россией и Финляндией, эпохе СССР, а также современному периоду вплоть до момента вхождения Финляндии в НАТО.

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