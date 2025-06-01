Число пострадавших после подрыва моства в Брянской обалсти выросло

Baza: до 89 человек выросло число пострадавших после подрыва моста под Брянском

Число пострадавших после подрыва моста в Брянской области и крушения поезда «Климов - Москва» выросло до 89 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации отмечается, что среди раненых четверо детей. На лечение в Москву были доставлены 16 пострадавших пассажиров.

Также в результате подрыва опор моста в Выгоничском районе Брянской области не выжили семь человек.

Издание подчеркивает, что на месте инцидента убрали поврежденные из-за аварии локомотив и три пассажирских вагона, а также приступили к дроблению упавших конструкций путепровода.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен. Пострадали не менее 70 человек.

Сейчас состав с пассажирами поезда Климов-Москва, на который обрушился мост в Брянской области, уже прибыл в Москву.

Ранее в клинику Рошаля в Москве решили доставить еще одного пострадавшего под Брянском ребенка.