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В Брянской области изменилось движение поездов после подрыва моста

РЖД: расписание поездов в Брянской области изменено на время ремонта
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Shutterstock/VLADJ55

В Брянской области после подрыва моста изменилось расписание некоторых ж/д поездов на время проведения восстановительных работ. Об этом сообщает компания «Российские железные дороги» (РЖД) в Telegram-канале.

«Задействовано 9 единиц тяжелой техники, три восстановительных поезда, а также около 200 железнодорожников и сотрудников других спасательных служб», — говорится в публикации.

Согласно посту, автодорожникам предоставят «окна», чтобы они могли закончить ремонт поврежденных путей.

В РЖД отметили, что во время восстановительных работ

  • поезд №490 »МинскАнапа» проследует по измененному расписанию через Смоленск и поселок Красное,

  • поезд №86 будет курсировать по сокращенному маршруту от Брянска (туда пассажиров доставят на компенсационных автобусах).

В Брянской области в ночь на 1 июня рухнул мост: обломки упали на пассажирский поезд, в результате чего не выжили семь человек и пострадали 73. Еще одно обрушение произошло в Курской области, из-за чего часть грузового локомотива рухнула на дорогу, пострадали машинист и два его помощника. В СК РФ подтвердили, что причиной обрушений стали подрывы, происшествия классифицировали как теракт.

Ранее в Совфеде оценили влияние подрыва мостов на предстоящие переговоры в Стамбуле.

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Подрывы мостов в России
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