Стало известно состояние шести пострадавших в ЧП в Брянской области

Навзади: пострадавшие в ЧП в Брянской области находятся в НИИ имени Склифосовского

Шесть пострадавших в ЧП в Брянской области находятся в НИИ имени Склифосовского в Москве, двое в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель главного врача по ургентной помощи больницы Фархад Навзади.

«На данный момент у нас находятся шесть пациентов, двое в противошоковом зале в тяжелом состоянии и остальные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести», — рассказал он.

Навзади добавил, что пять пострадавших были направлены в институт Склифосовского каретой скорой помощи и один тяжелый пациент был доставлен санавиацией.

Вечером 31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями, под которым проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Позже произошел еще один подрыв железнодорожного моста на трассе Тросна — Калиновка в Курской области.

Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что во время движения поезда «произошел подрыв моста».

В поезде было 388 пассажиров, по предварительной информации в результате происшествия пострадал 71 человек, в том числе трое детей. Он добавил, что 27 человек отпустили домой, а 44 остались в медучреждениях. Еще семь человек спасти не удалось.

Ранее патриарх Кирилл связал подрыв мостов в Брянской области со злонамеренными силами.