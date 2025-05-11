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В Хабаровске дети сделали горку из памятника истребителю-бомбардировщику

В Хабаровске дети устроили горку на памятнике военному истребителю Су-7Б
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Telegram-канал «Сводка Хабаровск»

В Хабаровске дети устроили горку на памятнике военному самолету-истребителю Су-7Б. Об этом пишет Telegram-канал «Сводка Хабаровск».

По словам очевидца, дети в районе Портовой залезают на недавно отреставрированный монумент и скатываются с него.

Как отмечает «Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры», памятник был установлен ко дню 30-летия Победы в Великой Отечественной войне в честь летчиков-дальневосточников.

«Су-7Б на долгие годы стал основным тактическим истребителем-бомбардировщиком советских ВВС, он поставлялся во многие страны советского лагеря и союзникам СССР», — говорится в описании монумента.

В конце апреля россиянин изрисовал Вечный огонь в Калуге запрещенными символами и надписями. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции города заметили подозрительного мужчину у мемориала в сквере Медсестер. Полицейские приблизились и обнаружили, что на пятиконечной звезде конструкции Вечного огня белой краской нарисованы различные символы и надписи. Там же находился мужчина, одежда которого была испачкана белой краской, а банка с этой самой краской стояла рядом. Нарушителя задержали, им оказался 44-летний местный житель. Он принес извинения за свои действия.

Ранее мальчик закрасил портреты ветеранов в Якутии.

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