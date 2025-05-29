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В Приморском крае оштрафовали родителей подростков за игры с Вечным огнем

В Артеме оштрафовали родителей подростков, зажегших палку от Вечного огня
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УМВД России по Приморскому краю

Полиция Артема в Приморском крае привлекла к административной ответственности родителей двух подростков, пытавшихся поджечь палку от Вечного огня. Об этом сообщили в региональном МВД.

Непозволительные шалости подростков засняла камера видеонаблюдения.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности участников видеозаписи. Ими оказались двое 13-летних одноклассников. Школьники вместе с законными представителями доставлены в отдел полиции», — говорится в сообщении.

В отношении родителей выписали протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Данная статья предполагает штраф от 100 до 500 рублей. Полицейские провели профилактическую беседу и объяснили им, почему их поступок недопустим.

Недавно в Петербурге суд назначил административный арест мужчине, который справил нужду у Вечного огня. Все произошло у мемориала на Марсовом поле. Полиции об этом доложили очевидцы.

Ранее пьяный иностранец потушил Вечный огонь, справив на него нужду.

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