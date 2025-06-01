Пострадавшего при крушении моста под Брянском младенца доставили в Клинику доктора Рошаля

Пострадавшего при крушении моста в Брянске четырехмесячного младенца доставили в Клинику доктора Рошаля. Об этом сообщает в Telegram-канале департамент здравоохранения Москвы.

Там добавили, что врачи больницы незамедлительно начали оказывать ребенку помощь.

В Брянской области в ночь на 1 июня рухнул автомобильный мост. В тот момент под ним следовал пассажирский поезд по маршруту «Климов — Москва». Переправа рухнула прямо на железнодорожные пути, что привело к крушению состава. Один из вагонов оказался раздавлен. В результате случившегося несовместимые с жизнью травмы получили семь человек, еще 73 пострадали, в том числе четверо детей.

Еще одно обрушение произошло в Курской области, из-за чего часть грузового локомотива рухнула на дорогу, пострадали машинист и два его помощника. В СК России подтвердили, что причиной обрушений стали подрывы, происшествия классифицировали как теракт.

Ранее эксперт рассказал о подготовке подрывов мостов под Брянском и Курском.