На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Пострадавшего при крушении моста под Брянском младенца доставили в Клинику доктора Рошаля

Пострадавшего при крушении моста младенца привезли в Клинику доктора Рошаля
close
Московская медицина

Пострадавшего при крушении моста в Брянске четырехмесячного младенца доставили в Клинику доктора Рошаля. Об этом сообщает в Telegram-канале департамент здравоохранения Москвы.

Там добавили, что врачи больницы незамедлительно начали оказывать ребенку помощь.

В Брянской области в ночь на 1 июня рухнул автомобильный мост. В тот момент под ним следовал пассажирский поезд по маршруту «Климов — Москва». Переправа рухнула прямо на железнодорожные пути, что привело к крушению состава. Один из вагонов оказался раздавлен. В результате случившегося несовместимые с жизнью травмы получили семь человек, еще 73 пострадали, в том числе четверо детей.

Еще одно обрушение произошло в Курской области, из-за чего часть грузового локомотива рухнула на дорогу, пострадали машинист и два его помощника. В СК России подтвердили, что причиной обрушений стали подрывы, происшествия классифицировали как теракт.

Ранее эксперт рассказал о подготовке подрывов мостов под Брянском и Курском.

Все новости на тему:
Подрывы мостов в России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами