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Мэр Усолья-Сибирского обратился к жителям после атаки дронов

Мэр Усолья-Сибирского Торопкин попросил найти два автомобиля после атаки дронов
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Inna Varenytsia/Reuters

Мэр города Усолье-Сибирское в Иркутской области Максим Торопкин обратился к местным жителям с просьбой найти два автомобиля. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

К посту глава города прикрепил видео и фотографию, на которых можно разглядеть, какие именно автомобили просит найти Торопкин. На одном из кадров видно белую иномарку, на втором — темно-синюю. При этом номера на этих машинах разглядеть нельзя.

«Кто обладает информацией о данных автомобилях, просьба оперативно сообщить в полицию по телефону 02 или или 112. Можно напрямую мне», — написал Максим Торопкин.

Связаны ли эти автомобили с прилетом дронов в регион, пока неизвестно.

1 июня беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые атаковали Сибирь. Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, целью этого удара стала военная часть в поселке Средний. Точное число БПЛА, которые противник направил в российский регион, пока не подсчитано.

Кобзев добавил, что на место происшествия стянуты оперативные и силовые службы, среди которых сотрудники ФСБ, МЧС, а также бойцы Росгвардии.

Ранее сообщалось, что атака дронов в Иркутской и Мурманской областях велась по одному сценарию.

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