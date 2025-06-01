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Общество
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В Тульской области усилят меры безопасности

Тульская область усилит меры безопасности после ЧП в Брянской и Курской областях
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РИА Новости

Меры безопасности будут усилены в Тульской области после ЧП в Брянской и Курской областях. Об этом заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что дал поручение провести обследование мостов и путепроводов, а также проверить исправность установленных на них систем видеонаблюдения.

На автовокзалах и автостанциях, спецобъектах и объектах с круглосуточным пребыванием людей, а также объектах экономики, ресурсоснабжения и критически важной инфраструктуры будут усилены меры безопасности и антитеррористической защищенности, добавил губернатор.

Поздно вечером 31 мая в Брянской области произошло обрушение моста, из-за чего поезд, следовавший из Климова в Москву, сошел с рельсов. Позже губернатор региона Александр Богомаз сообщил о «подрыве моста».

В поезде находились 388 пассажиров. Пострадали более 70 человек, в их числе четверо детей. Спасти не удалось не менее семи человек.

Следственный комитет России квалифицировал случившееся как теракт. Возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор рассказал о ликвидации последствий ЧП с поездом в Брянской области.

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