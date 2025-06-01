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Общество
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Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при обрушении ж/д моста под Курском

Хинштейн: жизни пострадавших в ЧП с поездом в Курской области ничего не угрожает
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Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Жизни машиниста поезда и двух его помощников, пострадавших в результате обрушения железнодорожного моста в Курской области, ничто не угрожает. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Он рассказал, что у 35-летнего машиниста диагностировали открытый перелом нижней трети обеих костей левой голени со смещением и рваную рану левой голени. Также мужчина получил рваные раны правой голени и правого бедра, ушиб правого локтевого сустава и грудной клетки.

«У 44-летнего помощника машиниста — ушиб грудной клетки, правого плечевого сустава, правого бедра», — говорится в заявлении.

Из него следует, что второй помощник машиниста — 40-летний мужчина — получил ушиб грудной клетки и повредил связки правого голеностопного сустава.

По словам врио главы Курской области, всех троих сразу после происшествия доставили в Железногорскую больницу. Медики осмотрели пострадавших и оценили их состояние как удовлетворительное, но руководство железной дороги решило на всякий случай перевести сотрудников в медицинское учреждение в Курске.

В конце Хинштейн пожелал мужчинам скорейшего выздоровления.

Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло в ночь на 1 июня. В тот момент по переправе двигался грузовой локомотив. Одна из секций состава рухнула на расположенную под мостом автомобильную дорогу. После падения началось возгорание тепловоза, но огнеборцам удалось оперативно ликвидировать пожар.

В Следственном комитете РФ заявили, что объект транспортной инфраструктуры был подорван.

Ранее в МИД РФ на фоне подрывов мостов обвинили Украину в «раскачивании ситуации» перед переговорами.

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Подрывы мостов в России
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