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Лондон изучает возможность отправки мигрантов в балканские страны

The Times: Британия может отправить беженцев в балканские страны
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Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

Великобритания изучает возможность депортации мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища, в балканские страны. Об этом пишет газета The Times, ссылаясь на источники в правительстве страны.

«Согласно рассматриваемым планам, просители убежища, которым было отказано, могут быть отправлены в миграционные центры в странах Западных Балкан и других третьих странах», — говорится в материале издания.

Источники The Times сообщили, что Британия намерена обсудить с Албанией, Сербией, Боснией и Герцеговиной, а также с Северной Македонией возможность депортации мигрантов. При этом, по словам источников, правительство исключает отправку просителей убежища в Руанду, несмотря на то, что предыдущее британское правительство активно продвигало план депортации нелегальных мигрантов в эту африканскую страну.

Кроме того, как сообщает издание, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заинтересован в сотрудничестве с другими европейскими странами, которые рассматривают возможность создания миграционных центров в третьих государствах. Согласно данным Times, Лондон планирует выплачивать принимающим странам компенсацию за каждого депортированного мигранта.

В октябре прошлого года британское Управление национальной статистики (ONS) заявляло, что в середине 2023 года года численность населения страны составляла 68,3 миллиона человек. Это на 1,0% больше, чем в середине 2022 года. Основным фактором увеличения численности населения стала чистая международная миграция. С июня 2022 года по июнь 2023 года иммиграция в Великобританию составила 1,185 млн человек, а эмиграция из страны — 508 тыс. человек. Таким образом, учитывая естественную убыль, за счет чистой миграции численность населения выросла на 662,4 тыс. человек.

Это является самым значительным ежегодным численным и процентным приростом с начала ведения подобных подсчетов в 1971 году.

Ранее в Британии потребовали парламентских обсуждений вопроса отправки войск на Украину.

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