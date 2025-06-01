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Общество
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Раненый лось пробрался на кухню запертого здания в Верхнем Волочке

VGONews: лось пробрался на кухню досугового центра в Верхнем Волочке
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Telegram-канал «Вышний Волочёк - о важном»

Раненый лось пришел в центр досуга в Верхнем Волочке. Видео с животным прислал VGONews один из подписчиков.

По словам обнаружившего парнокопытное мужчины, лось пробрался в здание несмотря на запертые двухметровые ворота. При этом он разбил стеклянную дверь. Судя по кадрам с места событий, у зверя ранена нога, однако его состояние не вызывает опасений. Дальнейшая его судьба пока не известна.

До этого в Якутии раненый охотниками лось чуть не затоптал одного из них.

Лось догнал охотника, встал на дыбы и выбил ружье из его рук. После этого зверь начал топтать мужчину — ему на помощь поспешили его товарищи. Чем закончился инцидент, неизвестно.

Перед этим в Оленекском районе Якутии объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с нашествием диких северных оленей. Причиной стал гон — период спаривания у животных, во время которого они могут нападать на домашние стада и уводить самок оттуда в тундру.

Ранее в Солнечногорске лось заблудился на парковке.

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