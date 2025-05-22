В Солнечногорске лосенок заблудился на парковке

В Солнечногорске лосенок заблудился на автомобильной парковке, очевидцы попытались оказать ему первую помощь. Об этом сообщает »Осторожно, Москва».

«Животное вышло на территорию логистического центра в деревне Дурыкино. Лось без видимых травм, но испуган, на место вызвали ветеринаров и госохотнадзор», — говорится в публикации.

Отмечается также, что лосенку дали воду и расчистили парковку, чтобы он успокоился и сам смог выйти в сторону лесополосы.

Незадолго до этого сообщалось, что лосиха с двумя детенышами забежали на юг Питера — и кинулись врассыпную. Животные блуждали по дворам, спортплощадкам. Очевидцы также запечатлели на видео, как лось бежит по дороге, перепрыгивает дорожное ограждение, после чего его сбивает проезжающий автомобиль. От удара животное падает, но быстро встает и убегает.

До этого биолог Павел Глазков рассказал, что при встрече с лосем в городе, не стоит пытаться преследовать его. Эксперт подчеркнул, что животные в городе находятся в состоянии стресса, поэтому они могут повести себя неадекватно. Самое лучшее, что можно для него сделать — это вызвать специалистов, которые помогут дикому животному, указал Глазков.

Ранее игнорирующие ПДД лоси убегали от гаишников и попали на видео.