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В Якутии ввели режим ЧС из-за диких оленей

В Оленекском районе Якутии ввели режим ЧС из-за нашествия северных оленей

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Павел Львов/РИА Новости

В Оленекском районе Якутии объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с нашествием диких северных оленей. Об этом сообщает kp.ru.

Причиной введения режима ЧС в регионе стал так называемый гон — период спаривания у диких оленей, во время которого они могут нападать на домашние стада и уводить самок оттуда в тундру.

По данным kp.ru, уже пропали стада № 5 и № 3, а стада № 1 и № 2 находятся под угрозой нападения. Для обеспечения безопасности домашних оленей в Оленекском районе Якутии начали работать группы профессионалов. Для усиления их действий были привлечены дополнительные силы — охотники и оленеводы, некоторые из которых специально прервали свои отпуска.

Глава района Елена Иванова заверила, что примет все необходимые меры для защиты домашних оленей от диких животных.

В конце сентября жители Приморья получили серьезные травмы после встречи с медведем. Двое взрослых мужчин, отец и сын, находились на дачном участке, когда в их дом ворвался хищник. В результате животное ранило обоих, и их не удалось спасти.

Ранее женщина попала в больницу после того, как оказалась зажатой между враждующими оленями.

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