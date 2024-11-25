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Раненый охотниками лось чуть не затоптал одного из них в Якутии

Life.ru: в Якутии раненый охотниками лось чуть не затоптал одного из них

В Якутии лось, которого подстрелили охотники, набросился на одного из них и чуть не затоптал мужчину. Об этом сообщает Life.ru.

По информации издания, один из охотников подкрался к лосю в поле и выстрелил в него. Однако раненое животное не стало убегать в лес, а набросилось на одного из мужчин, который вновь выстрелил в него, но промахнулся.

Лось догнал охотника, встал на дыбы и выбил ружье из его рук. После этого зверь начал топтать мужчину — ему на помощь поспешили его товарищи. Чем закончился инцидент, неизвестно.

До этого в Оленекском районе Якутии объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с нашествием диких северных оленей. Причиной стал гон — период спаривания у животных, во время которого они могут нападать на домашние стада и уводить самок оттуда в тундру.

Ранее в Подмосковье неизвестный обстрелял двух охотников.

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