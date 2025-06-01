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Сход тепловоза в Курской области не повлиял на движение поездов дальнего следования

РЖД: ситуация в Курской области не изменила маршруты поездов дальнего следования
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Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Сход тепловоза в результате подрыва моста в Курской области не повлиял на движение поездов дальнего следования. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале РЖД.

«На период работ движение пригородных поездов осуществляется до станции Михайловский Рудник. От станции Михайловский Рудник до Арбузово организовано автобусное сообщение. На движение поездов дальнего следования ситуация не влияет», — сказано в сообщении.

В РЖД уточнили, что в результате ЧП пострадал один человек — машинист локомотива, у него травма ноги.

В компании сообщили, что последствия произошедшего уже устраняют специалисты, также для этого задействованы два восстановительных поезда.

Инцидент случился в ночь на 1 июня в Железногорском районе. В момент происшествия по мосту проходил грузовой локомотив. Одна из секций поезда сорвалась вниз на автомобильную дорогу, проходившую под путепроводом.

После падения началось возгорание тепловоза. Пожарные оперативно потушили огонь. Остальные вагоны остались на железнодорожных путях.

Ранее пострадавших при сходе поезда под Брянском детей направили вертолетом в Москву.

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