В Брянской области оценили работу оперативных служб после ЧП с мостом

Богомаз: все оперативные службы сработали быстро после ЧП под Брянском

Все оперативные службы на месте ЧП с поездом в Брянской области сработали быстро и профессионально. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Я благодарен всем за слова поддержки, в первую очередь они адресованы семьям пострадавших. Все оперативные службы сработали быстро и профессионально, работы на месте продолжаются», — написал он.

Богомаз добавил, что для оказания помощи пострадавшим прибыла бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Трое детей были отправлены на лечение в Москву.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщал, что на лечение в Москву будут направлены пять пострадавших при сходе поезда в Брянской области, в том числе трое детей.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд.

Ранее Путин созвонился с губернатором Брянской области и главой РЖД после ЧП с поездом.