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Общество
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Мошенники обрушились с массовыми атаками на российских школьников

Правозащитница Дуб: мошенники начали массово атаковать школьников на тему ЕГЭ
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Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

Российских школьников начали массово атаковать мошенники, торгующие фальшивыми ответами ЕГЭ. Они выманивают у детей данные для доступа к порталу «Госуслуг», оформляют на их детей кредиты и микрозаймы, поэтому важно заранее принять меры безопасности, предупредила в беседе с 360.ru эксперт по мошенникам, правозащитница Екатерина Дуб.

В случае взлома «Госуслуг» россиян призывают оперативно предпринять несколько шагов. В первую очередь следует восстановить контроль над учетной записью – для этого можно обратиться в МФЦ, рассказали эксперты газете «Известия». Также необходимо проверить актуальные телефон и e-mail, которые могли изменить мошенники, а в разделе «Безопасность» завершить все активные сеансы на других устройствах, оставив только текущий. Далее нужно проверить ленту уведомлений и раздел «Мои заявления» и обратиться в правоохранительные органы.

Пытаясь бы выведать у ребенка личные данные для доступа к «Госуслугам», злоумышленники используют все возможные методы. Помимо продажи якобы ответов на ЕГЭ они пытаются запугать и запутать детей, выдавая себя за сотрудников школ, предупредила Дуб.

«Они звонят якобы из школы и просят назвать код из смс-сообщения, чтобы внести «данные» в электронный журнал ребенка. Они говорят, чтобы школьник взял телефон родителей и назвал код», — объяснила эксперт.

В интернете преступники создают массу фишинговых сайтов и каналов в Telegram, обещая пользователям все те же ответы на ЕГЭ, добавила она. Для защиты от действий мошенников правозащитница порекомендовала оформить самозапрет на кредиты в банках и МФО. В этом случае даже если преступники получат доступ к порталу, им придется потратить время на снятие самозапрета – этого времени должно хватить для принятия мер и смены пароля, заключила специалист.

До этого в МВД сообщили, что мошенники с целью шантажа и психологического воздействия стали выманивать у детей геолокацию. Они угрожают тем, что ребенок отправил данные о местоположении своей школы террористической организации или иностранной разведывательной службе. С помощью такого шантажа злоумышленники пытаются получить от запуганных несовершеннолетних деньги или интересующие их сведения.

Ранее аферисты подделали сайт МВД РФ для кражи данных россиян.

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