В МВД предупредили о новой схеме мошенников по доступу к «Госуслугам»

Мошенники вынуждают россиян звонить в поддельную техподдержку «Госуслуг», получая доступ к аккаунтам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Отмечается, что мошенники в 2025 году меняют способы получения неправомерного доступа к аккаунтам пользователей.

«Злоумышленники чаще заставляют гражданина самому обратиться в «техническую поддержку», предоставляя при этом поддельный номер», — пояснили в МВД.

Гражданин получает письмо якобы о несанкционированном доступе к его данным, замаскированное под автоматическое сообщение технической поддержки, на адрес электронной почты или в мессенджере. Прочитав послание, человек обращает по указанному «фейковому» номеру техподдержки и попадает к мошенникам.

До этого эксперт по мошенникам, правозащитница Екатерина Дуб рассказала, что российских школьников начали массово атаковать мошенники, торгующие фальшивыми ответами ЕГЭ. Они выманивают у детей данные для доступа к порталу «Госуслуг», оформляют на них кредиты и микрозаймы, поэтому важно заранее принять меры безопасности.

Ранее аферисты подделали сайт МВД РФ для кражи данных россиян.