Возрождение ВМФ и развитие военного кораблестроения назвали заслугой президента РФ

Северный флот — надежный оплот и гордость России. Благодаря его работе стратегически важные рубежи российской Арктики под надежной защитой. Также североморцы выполняют сложнейшие тактические операции в зоне СВО, отметил в беседе с «Газетой.Ru» журналист, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате РФ, кавалер ордена Мужества Александр Малькевич.

«Северный флот остается надежным оплотом и гордостью России. В период специальной военной операции североморцы выполняют задачи стратегического сдерживания в оперативно важных районах Мирового океана, а также задачи по парированию военных опасностей и угроз в назначенной операционной зоне. Так, например, сегодня морпехи группировки войск «Днепр» выполняют сложнейшие задачи в дельте Днепра Херсонской области», — рассказал Александр Малькевич.

По его словам, благодаря храбрости и мужеству, проявленному в зоне СВО, более 14 тысяч военнослужащих Северного флота отмечены государственными наградами, 20 воинов-североморцев удостоены звания Героя Российской Федерации и более 16 тысяч награждены ведомственными медалями.

Эксперт подчеркивает, что возрождение ВМФ и развитие военного кораблестроения — заслуга президента России Владимира Путина. В результате сегодня российский флот — один из сильнейших в мире, говорит Малькевич.

«Судостроительная промышленность России прошла колоссальный путь за последнее десятилетие. Темпы выполнения гособоронзаказа с каждым годом растут. Так за 2024 год ВМФ получили порядка 30 новых кораблей и подводных лодок», — рассказал он.

Северный флот также защищает российскую Арктику, границы государства и шельф. Общая стоимость минерального сырья в недрах арктических районов Российской Федерации, по оценкам специалистов, может превышать 30 триллионов долларов.

«Снабжение Северного флота новейшими оборудованием, кораблями и подлодками – приоритет для государства. В прошлом году Северный флот пополнился противодиверсионным катером «Грачонок», атомным подводным ракетным крейсером «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М», модернизированным противолодочным кораблем «Адмирал Чабаненко», фрегатом проекта 22350 «Адмирал Головко» и другим оборудованием», — заключил Александр Малькевич.

Ранее помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Северный флот РФ надежно сдерживает нарастающие угрозы со стороны недружественных стран, а также защищает стратегически важные российские территории.