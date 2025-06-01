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Патрушев поздравил российских моряков с Днем Северного флота

Патрушев: Северный флот РФ сдерживает угрозы со стороны недружественных держав
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Павел Львов/РИА «Новости»

Северный флот РФ надежно сдерживает нарастающие угрозы со стороны недружественных стран, а также защищает стратегически важные российские территории. Об этом заявил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев, передает РИА Новости.

1 июня в РФ отмечается День Северного флота. По этому случаю Патрушев направил поздравительную телеграмму офицерам, матросам, гражданским специалистам и ветеранам данного оперативно-стратегического объединения.

Помощник главы государства отметил, что Северный флот был и остается гордостью страны. Он назвал это объединение «гарантией безопасности Заполярья» и «щитом Арктики».

«Мужество, отвага, стойкость, профессионализм и преданность Родине позволяют [cевероморцам] надежно отстаивать национальные интересы, сдерживать нарастающие угрозы со стороны недружественных государств, защищать стратегически важные территории и морские коммуникации», — добавил Патрушев.

В конце председатель Морской коллегии пожелал представителям Северного флота РФ успехов в профессиональной деятельности и новых достижений. В том числе на благо родного государства.

Ранее журналисты узнали о планах властей создать новые формирования в составе Военно-морского флота РФ.

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