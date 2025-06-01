Москвичам пообещали теплую, но дождливую погоду в воскресенье

Синоптик Леус: в воскресенье в Москве ожидаются дождь и температура до +22 °C

В воскресенье в Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями и порывистым ветром. Об этом сообщил в Telegram-канале синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, на столицу будет влиять тыловая часть циклона, уходящего на северо-восток. Температура воздуха в городе поднимется до +20…+22 °C, по области — до +23 °C. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Давление вырастет до 746 мм рт. ст., что близко к норме.

На понедельник Леус прогнозирует сухую погоду. Ночью температура составит +7…+9 °C, а днем потеплеет до +24 °C.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о жаркой погоде в четырех округах РФ в ближайшие дни. По словам синоптика, температура выше +30°C ожидается в регионах Поволжья и на Урале. Также на 7°C теплее нормы будет в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

Вильфанд уточнил, что в Челябинской, Курганской, Свердловской областях в период с 30 мая по 2 июня ожидается до +30°C. В Татарстане будет аномально опасная погода с повышением температуры до +34°C.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали комфортную температуру воды на юге России.