Против актера Всеволода Волнова завели дело об уклонении от армии

Актер сериала «Плевако» Волнов стал фигурантом дела об уклонении от армии

Уголовное дело об уклонении от службы в армии возбуждено в отношении актера Всеволода Волнова, который снялся в сериале «Плевако». Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, Волнов должен был в апреле отправиться в Вооруженные силы РФ, но не приехал.

«Возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)», — сказал собеседник агентства.

Судя по данным с сайта «Кинопоиск», актер играл в сериалах «Плевако», «Пальцы», а также в фильме «Бабочка».

27 мая звезду сериала «Вампиры средней полосы» Глеба Калюжного забрали в армию — он добровольно пришел на призывной пункт после возбуждения против него уголовного дела за уклонение от службы. Калюжный заявлял, что хочет служить в элитных войсках армии РФ. По здоровью, уточнял артист, его предварительно распределили в спецназ или десант.

Позже СМИ сообщали, что Калюжный якобы будет проходить службу в элитных войсках и доволен этим. По данным инсайдеров, Калюжного распределили в Семеновский полк, занимающийся охраной стратегических военных объектов в Москве.

Ранее в Госдуме призвали составить список уклонистов от службы среди актеров.