На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Против актера Всеволода Волнова завели дело об уклонении от армии

Актер сериала «Плевако» Волнов стал фигурантом дела об уклонении от армии
close
Global Look Press

Уголовное дело об уклонении от службы в армии возбуждено в отношении актера Всеволода Волнова, который снялся в сериале «Плевако». Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, Волнов должен был в апреле отправиться в Вооруженные силы РФ, но не приехал.

«Возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)», — сказал собеседник агентства.

Судя по данным с сайта «Кинопоиск», актер играл в сериалах «Плевако», «Пальцы», а также в фильме «Бабочка».

27 мая звезду сериала «Вампиры средней полосы» Глеба Калюжного забрали в армию — он добровольно пришел на призывной пункт после возбуждения против него уголовного дела за уклонение от службы. Калюжный заявлял, что хочет служить в элитных войсках армии РФ. По здоровью, уточнял артист, его предварительно распределили в спецназ или десант.

Позже СМИ сообщали, что Калюжный якобы будет проходить службу в элитных войсках и доволен этим. По данным инсайдеров, Калюжного распределили в Семеновский полк, занимающийся охраной стратегических военных объектов в Москве.

Ранее в Госдуме призвали составить список уклонистов от службы среди актеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами