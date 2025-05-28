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«Никаких элитных войск!»: в Госдуме призвали составить список звезд-уклонистов

Депутат Милонов: в РФ нужно составить список уклонистов от службы среди актеров
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Максим Блинов/РИА «Новости»

В России необходимо составить список актеров, которые уклоняются от службы в армии – подобных людей в звездной среде немало, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал ситуацию с актером Глебом Калюжным, который отправился на срочную службу только после того, как на него завели уголовное дело за уклонение.

Депутат жестко высказался об уклонистах среди звезд, назвав их «тварями», а также выступил против отправки Калюжного в элитные войска – по его мнению, это будет большая ошибка.

«Какого черта ему создают особые условия для службы, пусть отправляется в обычные войска, а не элитные», — заявил Милонов.

Он призвал взять шефство над российскими актерами и добиться того, чтобы ни один представитель этой среды мужского пола призывного возраста не смог избежать службы. Таких прецедентов, как с Калюжным, повториться не должно, подчеркнул парламентарий, напомнив, что актер согласился отправиться на службу и добровольно приехал в военкомат только после заведения уголовного дела.

Милонов пообещал, что лично займется этим вопросом и совместно с коллегами составит список российских звезд, уклоняющихся от службы в армии.

Напомним, сегодня стало известно, что звезду сериала «Вампиры средней полосы» все-таки забрали в армию – он добровольно пришел в призывной пункт после возбуждения против него уголовного дела за уклонение от службы. Подробнее о надеждах молодого актера и о том, как его провожали в армию, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее юрист раскрыл вероятность отправки актера Калюжного на СВО.

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