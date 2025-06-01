В Москве в первый день лета ожидается до +23°C и небольшой дождь

В Москве ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь в воскресенье, 1 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице воздух прогреется от +21 до +23°C, ночью прогнозируется от +7 до +9°C, отметили синоптики.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что начало лета в Центральной России будет более прохладным, чем конец весны. Это связано с тем, что последняя неделя весны была на 7°C выше нормы. Аномально теплая погода, характерная для июля, в центральной части страны была связана с антициклоном, пояснил синоптик.

Он рассказал, что в воскресенье, 1 июня, будет примерно на 5°C холоднее, чем в последнюю неделю мая. Похолоданием это считать нельзя, так как днем в начале следующей недели прогнозируется +19...24°C, то есть выше климатической нормы на 1-1,5°C, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее на Москву обрушился мощный ливень.