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Общество
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Мощный ливень обрушился на Москву

В Москве и Подмосковье сообщили о мощном ливне и огромных тучах

По территории Москвы и Московской области прошел мощный ливень. Кадрами дождя делится Telegram-канал SHOT.

На обнародованных кадрах можно заметить сильный дождь и серое небо с огромными тучами, накрывающими регион.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на выходных в Московском регионе возможны кратковременные дожди, грозы, ветер и даже град.

По его словам, в субботу осадки будут локальными и кратковременными, но днем возможны грозы из-за активной атмосферной конвекции. Вильфанд уточнил, что облака могут достичь высоты, при которой формируется ледяная шапка, что создает условия для выпадения града и усиления ветра до 15 м/с. Специалист добавил, что перемены в погоде связаны с тем, что центр антициклона смещается на восток.

30 мая в пресс-службе «СберАвто» рассказали «Газете.Ru», что Москву и область скоро накроет тополиная «метель», к которой важно тщательно подготовиться водителям. В пиковый сезон и при острой аллергии водителям посоветовали хотя бы раз в неделю проходиться по салону ручным пылесосом и делать влажную уборку.

Ранее стало известно, что в Москве появится сенсорный сад.

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