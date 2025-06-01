Пассажиров поезда, на который обрушился мост, развезли из ПВР в Брянской области

Пассажиров поезда Климов — Москва, на который обрушился мост в Брянской области, развезли из пункта временного размещения (ПВР) в школе в Выгоничах. Об этом сообщил ТАСС представитель ПВР.

«ПВР в Выгоничах в школе уже пуст, людей развезли оперативно — кого забрали родственники, кого увезли домой, все сработали оперативно», — сказал он.

До этого в пресс-службе РЖД сообщили, что людей на автобусах доставят на вокзал Брянск-Орловский, откуда они смогут продолжить свою поездку на специально сформированном резервном поезде Брянск — Москва. В компании уточнили, что пассажиров обеспечат питанием и водой. В пути их также будут сопровождать медицинские бригады.

31 мая в Брянской области на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд №86 из Климова в Москву: его завалили конструкции. По последним данным, при крушении пострадали более 40 человек, еще четверо получили травмы, несовместимые с жизнью.

Московская железная дорога заявила в своем Telegram-канале, что автомобильный мост в Брянской области рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

Ранее в Верховной раде Украины прокомментировали подрыв моста в Брянской области.