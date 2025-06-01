Пассажиров поезда, на который обрушился поезд, эвакуировали в ПВР

Пассажиры поезда Климов – Москва, на который обрушился мост в Брянской области, эвакуированы в пункт временного размещения на станции Выгоничи. Об этом сообщается в Telegram-канале «Телеграмма РЖД».

Согласно сообщению пресс-службы компании, людей на автобусах доставят на вокзал Брянск-Орловский, откуда они смогут продолжить свою поездку на специально сформированном резервном поезде Брянск – Москва.

В РЖД уточнили, что пассажиров обеспечат питанием и водой. В пути их также будут сопровождать медицинские бригады.

31 мая в Брянской области на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд №86 из Климова в Москву: его завалили конструкции. По последним данным, при крушении пострадали более 40 человек, еще четверо получили травмы, несовместимые с жизнью.

Московская железная дорога заявила в своем Telegram-канале, что автомобильный мост в Брянской области рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил информацию о ЧП. По его словам, в районе одного из участков федеральной автодороги А240 случилось ДТП с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава.

Ранее в Верховной раде Украины прокомментировали подрыв моста в Брянской области.