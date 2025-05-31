На Украине запретили ввоз продуктов для монахов УПЦ в «Нижнюю лавру»

Полиция по распоряжению минкультуры Украины запретила въезд автомобилей с продуктами на территорию «Нижней лавры», где проживают монахи Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

20 мая экс-директор Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко 20 мая сообщил, что в «Нижней лавре» продолжают жить около 140 монахов УПЦ.

«В Нижние пещеры Киево-Печерской лавры, где живут монахи УПЦ, полиция по требованию Минкульта ... запретила въезд машин с продуктами. Голод, как механизм «переселения» нежелательного элемента?» — написал Дубинский в Telegram.

22 мая сообщалось, что Остапенко уволили с поста из-за слабой позиции в отношении «московского духа» во всемирно известной православной обители и недостаточного притеснения канонической Украинской православной церкви.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не бросит православных людей на Украине в беде и будет бороться за восстановление прав канонической церкви.

По словам министра, украинские власти «не оставляют в покое» каноническое православие. Он отметил, что многолетнее гонение на УПЦ является ярким примером «человеконенавистнической сущности» Киева.

Лавров добавил, что на всей территории Украины происходят захваты храмов, нападения на священников и прихожан. Также он напомнил о ситуации с Киево-Печерской лаврой, где проводят «инвентаризацию и проверку исторической и научной ценности мощей святых», назвав это надругательством над чувствами верующих.

Ранее в Киево-Печерской лавре завалился золотой крест.