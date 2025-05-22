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На Украине уволили главу заповедника «Киево-Печерская лавра»

Главу заповедника «Киево-Печерская лавра» уволили из-за малого притеснения УПЦ
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Michael Kudryavtsev/Global Look Press

Гендиректора заповедника «Киево-Печерская лавра» Максима Остапенко уволили с поста из-за слабой позиции в отношении «московского духа» во всемирно известной православной обители и недостаточного притеснения канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил глава министерства культуры Украины Николай Точицкий в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Увольнение гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» является ответом на слабую позицию в выполнении этого закона (закона о запрете связанных с РФ религиозных организаций. — «Газета.Ru»)», — написал министр.

Точицкий добавил, что в лавре «не должно быть московского духа» и к этому должны прилагаться «наибольшие усилия руководителя заповедника», но министерство не увидело ожидаемых изменений.

У украинских властей нет времени ждать более решительных шагов Остапенко в отношении духовенства УПЦ, заключил министр культуры Украины.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит православных людей Украины в беде и добьется того, чтобы их законные права уважались, а каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях. Глава российского МИД указал, что власти Украины «не оставляют в покое» каноническое православие. Он добавил, что многолетнее гонение на УПЦ является ярким примером человеконенавистнической сущности Киева.

Ранее на Украине вымазали кровью ворота Николаевского собора в Хмельницком.

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