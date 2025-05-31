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Назван день, когда крупное облако плазмы достигнет Земли

ИКИ РАН: крупное облако плазмы достигнет Земли днем 1 июня
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Shutterstock

Крупное облако плазмы, которое стало результатом сильной вспышки на Солнце, достигнет Земли 1 июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Институте космических исследований и Институте солнечно-земной физики РАН.

«На преодоление расстояния в 150 млн. км, разделяющих Землю и Солнце, плазме, таким образом, потребуется всего около 35 часов», — сообщили ученые.

Эксперты отметили, что прежде, чем облако плазмы придет к Земле, будет нанесен удар по группе космических аппаратов, расположенных в точке Лагранжа L1 в 1.5 млн. км ближе к Солнцу. Информация от этих спутников станет определенным предупреждением и для всей группировки космических средств, базирующихся около Земли, уточнили ученые ИКИ РАН.

Таким образом, по информации экспертов, облако плазмы достигнет Земли 1 июня в 16:00.

Как сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, крупнейший выброс массы в текущем году произошел на Солнце, это может вызвать очень сильные магнитные бури на Земле с пиковыми значениями до класса G4. Богачев отметил, что прогнозы на повышение возмущений до класса G5 также существуют, но имеют на данный момент 2 % вероятности.

До этого в РАН сообщили, что прошедшая в период с 29 по 30 мая магнитная буря завершилась, но магнитосфера остается возбужденной, возможны новые бури.

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