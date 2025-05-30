В РАН оценили продолжительность магнитной бури на Земле

РАН: магнитная буря 29-30 мая стала самой продолжительной за год

Прошедшая в период с 29 по 30 мая магнитная буря завершилась, но магнитосфера остается возбужденной, возможны новые бури. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Магнитная буря, наблюдавшаяся с 03:00 по Москве 29 мая по 06:00 30 мая, продолжалась 27 часов и стала самой длительной начиная с рекордных событий мая 2024 года», — говорится в сообщении.

По данным специалистов, рекордные показатели в прошлом году наблюдались в течение 39 часов и достигли в пике высшего балла G5, чего не было на протяжении 20 лет.

Ученые отметили, что прошедшая 29-30 мая буря стала третьей по продолжительности в идущем сейчас солнечном цикле. В РАН добавили, что на данный момент магнитное поле находится в возбужденном состоянии на желтом уровне. Подсчеты специалистов говорят о том, что магнитные бури в ближайшие часы возобновятся.

Пик магнитной бури пришелся на утро 29 мая. Явление произошло из-за заметного повышения геомагнитной активности, которая образовалась из-за формирования в атмосфере Солнца новых крупных корональных дыр.

Ранее врач рассказала, как подготовить организм к магнитным бурям.