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Минобрнауки усилило контроль экзамена по русскому языку для иностранцев

Минобрнауки усиливает контроль за качеством проведения экзаменов для мигрантов
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Илья Питалев/РИА Новости

Минобрнауки РФ проводит системную работу по усилению контроля за качеством проведения экзамена по русскому языку для иностранных граждан, сообщается в официальном Telegram-канале министерства.

«Минобрнауки России проводит системную работу по усилению контроля за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации», — говорится в публикации.

В сообщении министерства также отмечается, что правительство России утвердило изменения, которые были предложены Рособрнадзором, в процедуре проведения экзамена.

В результате было предусмотрено ежемесячное обновление экзаменационных вариантов по русскому языку. Кроме того, было решено отказаться от размещения заданий тестирования в открытом доступе.

Накануне представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что директор Международного центра языкового тестирования РУДН имени Патриса Лумумбы стал одним из фигурантов дела о незаконной легализации мигрантов в России. По версии следствия, с 2021 по 2024 год директор центра, его сотрудники и представители коммерческой организации создали преступное сообщество. Обвиняемые выдавали иностранным гражданам фиктивные сертификаты о сдаче экзаменов по русскому языку, истории и законодательству, необходимые для получения патента, вида на жительство или гражданства.

Ранее в России учителя массово подделали экзамены мигрантов.

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