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В России учителя массово подделали экзамены мигрантов

В Казани учителя подделывали экзамены по русскому языку для мигрантов
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Илья Питалев/РИА Новости

Ново-Савиновский суд Казани начал рассмотрение дела о фиктивной сдаче экзаменов по русскому языку мигрантами. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Обвиняемыми выступают руководитель юрфирмы «Фемиды-К» и ее заместитель, а также еще четыре школьных учителя. Они предоставляли ответы на вопросы мигрантам для прохождения экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства России.

В результате их незаконных действий около 700 мигрантов смогли получить сертификаты незаконно.

Недавно в Госдуме сообщили, что регионы России хотят наделить правом самостоятельно устанавливать правила проживания мигрантов на своей территории.

До этого зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев сообщил, что депутаты готовят девять новых законопроектов, направленных на изменение миграционного законодательства. Они затрагивают широкий спектр вопросов – от уточнения понятия «соотечественник» до национальных автономий.

Ранее в Минобрнауки напомнили мигрантам о бесплатных ресурсах для изучения русского.

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