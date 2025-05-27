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Ветеран боевых действий в Афганистане втайне от семьи отправился на СВО

«Красная звезда»: ветеран Афганской войны уехал на СВО втайне от семьи
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский ветеран боевых действий в Афганистане в возрасте 58 лет отправился на специальную военную операцию (СВО) втайне от своей семьи. О бойце с позывным «Сазан» рассказало издание «Красная звезда».

«Я не говорил семье о своем решении. Жена сначала очень переживала, но теперь гордится», — приводятся в публикации слова «Сазана».

Издание рассказало, что мужчину в 1985 году призвали на военную службу и отправили в Афганистан в составе Ограниченного контингента советских войск. Там военнослужащий пробыл чуть больше года. Затем его перевели в город Кушку, который являлся самой южной точкой Советского Союза, на границе с Афганистаном в Туркменской ССР.

В возрасте 55 лет «Сазан» вышел на пенсию, а с началом СВО на Украине принял решение вернуться на службу, контракт был подписан весной 2023 года.

В ноябре сообщалось, что жительница Дагестана получила сообщение на телефон от тайно ушедшего на специальную военную операцию сына. Отмечается, что Закарья Алиев ушел на СВО, хотя матери сказал, что работает охранником. Однажды он прислал ей свое фото в военной форме, объяснив, что камуфляж ему якобы выдали на работе.

Ранее многодетной матери предложили отправиться на СВО после кражи 45 тыс. рублей.

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