В Британии запретят одноразовые вейпы

В Великобритании с 1 июня вступит в силу запрет на продажу одноразовых вейпов

В Великобритании запретят продажу одноразовых вейпов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства королевства.

«С завтрашнего дня (воскресенья, 1 июня) одноразовые вейпы будут запрещены на полках всех магазинов благодаря правительственной акции по ограничению продаж и поставок», — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что решение о запрете было принято в целях борьбы с распространением вейпов среди школьников, а также для минимизации ущерба, который электронные сигареты наносят окружающей среде. За продажу таких устройств могут грозить штраф в размере 200 фунтов стерлингов и конфискация продукции.

В конце марта правительство России не поддержало законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей для них. В отзыве кабмина говорилось, что вопрос установления запрета розничной торговли никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления уже рассматривался правительством в январе.

Ранее в Госдуме заявили, что депутаты все еще хотят полностью запретить вейпы.