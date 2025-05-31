В Ставрополе простились с ветераном СВО Гурциевым

В Ставрополе простились с вице-мэром, ветераном СВО Зауром Гурциевым. Об этом написал в Telegram-канале глава города Иван Ульянченко.

«Сегодня мы проводили в последний путь своего коллегу и товарища — Заура Александровича Гурциева. Его земной путь оборвался очень рано, к большому сожалению», — сообщил чиновник.

Он добавил, что ветеран СВО навсегда останется в сердцах людей.

Два дня назад в Ставрополе в результате мощного взрыва получил несовместимые с жизнью травмы первый замглавы города, участник программы «Время героев» и ветеран спецоперации Заур Гурциев. По предварительной информации, взрывное устройство находилось на теле молодого человека, с которым встретился мужчина. Момент ЧП попал на видео, правоохранители возбудили уголовные дела по статьям 105 УК РФ и 222.1 УК РФ. 29-летний житель Ставрополя Никита Пеньков, устроивший взрыв, после которого не выжил и он сам, и вице-мэр, мог не знать о том, что размещенное на нем устройство сдетонирует.

Ранее в Чечне прокомментировали обвинение в причастности чеченцев к расправе над Гурциевым.