«Трудоголик, скорпион, служил в ВДВ». Что известно об убийце ветерана СВО Гурциева

На месте взрыва рядом с жилым домом по улице Чехова. В результате происшествия погибли двое мужчин, в том числе ветеран СВО и участник региональной кадровой программы «Время героев» Заур Гурциев, 29 мая 2025 года

Mash: погибший при взрыве в Ставрополе Пеньков служил в ВДВ

29-летний житель Ставрополя Никита Пеньков, устроивший взрыв, в результате которого погиб и он сам, и замглавы города Заур Гурциев, мог не знать о том, что размещенное на нем устройство сдетонирует. В его квартире провели обыски, но взрывчатки не нашли. Пеньков размещал профиль на сайте кастингов. Из него следует, что мужчина — «трудоголик» и «схватывает на лету». По словам родственников, «в плохих компаниях не водился». Что известно об убийце ветерана СВО — в материале «Газеты.Ru».

75 кг, 180 см

У 29-летнего Никиты Пенькова, который подорвал ветерана СВО и первого замглавы Ставрополя Заура Гурциева, есть профиль на сайте кастингов, обнаружила «Газета.Ru». В его анкете указано, что тот проживает в Ставрополе, весит 75 килограммов, а его рост — 180 сантиметров.

У него короткие темные волосы и голубые глаза.

В графе «О себе» Пеньков пишет, что он «трудоголик, целеустремленный, ответственный». Опыта работы у него нет, но он «схватывает на лету».

В профиле также указано, что у Пенькова нет загранпаспорта.

Знак зодиака — скорпион.

Он не состоит в браке, не имеет детей, исповедует православие. Не пьет и не курит.

Также обнаружен его профиль на сайте знакомств Beboo. Там он сообщает, что «ищет женщину для флирта, любви и романтики, серьезных отношений».

Пеньков снимал квартиру в доме у места происшествия, официально нигде не работал.

По словам родственников, он служил в Воздушно-десантных войсках. Мужчина не был склонен к импульсивным поступкам и не демонстрировал радикальных взглядов.

«Он был замкнутым и спокойным, в плохих компаниях не водился. Отслужил срочную службу в ВС РФ в ВДВ, у него были хорошие отношения с младшей сестрой», — поделился член семьи Пенькова.

Mash пишет, что Пеньков снял квартиру в том же доме, где жил Гурциев, две недели назад. Предположительно, чтобы следить за чиновником. Однако во время обыска следов взрывчатки в жилье убийцы силовики не обнаружили. Следствие также рассматривает версию, что Пеньков мог не знать о взрывчатке, пишет Baza.

При этом, отмечает канал, Гурциев сам приехал к дому, в котором жил Пеньков. Пока неизвестно, насколько близко мужчины были знакомы и каким образом они договорились о встрече.

Новый пост Гурциева

Пеньков подошел к чиновнику во дворе дома на улице Чехова поздним вечером 28 мая, спустя несколько секунд произошел взрыв. Мощность сдетонировавшего устройства составила около 300 г в тротиловом эквиваленте. В первые мгновения после взрыва чиновник был еще жив и пытался отползти от эпицентра, однако спустя примерно пять минут умер. Пенькова разорвало на части сразу.

Погибший Заур Гурциев участвовал в командовании воздушной операцией в Мариуполе, а потом прошел программу «Время Героев» и стал чиновником.

В ближайшее время он должен был получить назначение на должность замминистра ЖКХ Ставропольского края, рассказал губернатор Владимир Владимиров.

«Он буквально в это воскресенье должен был уехать опять на модуль обучения, потом две недели отпуска и должен был с городского уровня перейти к нам заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства в администрацию Ставропольского края», — сообщил глава региона в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Ветеран СВО Гурциев погиб при взрыве в Ставрополе. Взрывчатка могла быть на теле его знакомого В Ставрополе в результате мощного взрыва погиб первый замглавы города, участник программы «Время... 29 мая 13:52

«Я был его наставником, он был первым участником «Времени героев». <...> На самом деле строил он большие планы», — отметил Владимиров, дав обещание оказать поддержку супруге и троим детям погибшего.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по части 2 статьи 105 и части 1 статьи 222.1 УК (убийство двух лиц общеопасным способом, а также незаконное приобретение и хранение взрывных устройств).