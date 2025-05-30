Раскрыта опасность тополиной «метели» для автомобилей в Москве

Москву и область скоро накроет тополиная «метель», к которой важно тщательно подготовиться водителям. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе «СберАвто».

«Даже если кондиционер работает, пыльца и пух могут попадать в машину через щели и вентиляцию. Чтобы этого избежать, проверьте салонный фильтр: если он давно не менялся, он не задержит аллерген», — предупредили в пресс-службе.

Россиянам порекомендовали заменить фильтр на новый, желательно с угольной защитой или выполненный по технологии HEPA — улавливание мельчайших частиц взвеси. Также тополиный пух быстро оседает в салоне. В пиковый сезон и при острой аллергии водителям посоветовали хотя бы раз в неделю проходиться по салону ручным пылесосом и делать влажную уборку.

Кроме того, пух и пыльца остаются на одежде и волосах, отмечают в «СберАвто». Перед поездкой лучше переодеться и убрать одежду, в которой водитель был на улице.

«Избегайте ярких отдушек в машине: они могут усилить раздражение слизистых в сочетании с пухом <...> Добавьте в бардачок влажные салфетки без ароматизаторов, глазные капли и спрей для носа», — посоветовали в пресс-службе.

В ближайшие дни в Москве ожидается тополиная метель. В столичном метеобюро пояснили, что раннее цветение тополей спровоцировала теплая и сухая погода во второй половине мая.

Ранее российских водителей предупредили об опьянении из-за жары.