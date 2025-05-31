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В Курской области отменили ежегодную «Коренскую ярмарку»

Хинштейн: «Коренскую ярмарку» отменили из-за сложной ситуации в Курской области
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Оперативный штаб Курской области решил отменить ежегодную «Коренскую ярмарку» в связи с непростой оперативной обстановкой. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, в оперативном штабе данное решение было принято единогласно.

«Здоровье, безопасность и жизнь людей для нас в приоритете <...>. И концентрировать на несколько дней в одной точке большое количество людей федерального ЧС, режима контртеррористической операции, это риск, на который мы просто не можем идти», — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что по этим же причинам властям пришлось отменить мероприятия в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Хинштейн выразил надежду, что все местные жители с пониманием отнесутся к отмене «Коренской ярмарки». Как сказал врио губернатора, он рассчитывает, что уже в следующем году данное мероприятие удастся провести без каких-либо проблем.

В ночь на 31 мая два района Курской области — Рыльский и Льговский — подверглись атакам украинских беспилотников. Из-за этого пострадали 14 человек, в том числе дети. В настоящее время в больницах остаются девять раненых.

Ранее в Курской области в результате атаки украинских дронов загорелся жилой дом.

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