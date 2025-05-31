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Путин направил приветствие участникам X съезда Союза добровольцев Донбасса

Путин: добровольцы были на защите Донбасса в судьбоносные для Русского мира дни
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям X съезда Союза добровольцев Донбасса (СДД). Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Созданный в 2015 году союз объединил в своих рядах тысячи мужественных, смелых, сильных духом людей: ополченцев, добровольцев, тех, кто в судьбоносные для всего Русского мира дни и месяцы поднялся на защиту жителей Донбасса», — говорится в телеграмме.

Российский лидер добавил, что в настоящее время многие из союза продолжают свою добровольческую деятельность на передовой и решают сложные, ответственные боевые задачи. Также президент отметил отвагу и стойкость добровольцев, которые они проявляют в ходе своей деятельности.

Среди прочего Путин рассказал, что СДД оказывает значимую поддержку ветеранам и семьям отдавших жизнь за страну бойцов. Кроме того, глава государства указал на активное участие союза в патриотическом воспитании молодежи, а также в развитии волонтерства и в реализации других значимых проектов. Российский лидер пожелал участникам движения успехов и всех благ.

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в российские военкоматы добровольно приходят по 50–60 тыс. человек в месяц, в то время как «у наших противников ситуация выглядит принципиально иначе». Политик отметил, что подобную тенденцию следует укреплять.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести обязательный сбор ДНК у военных.

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