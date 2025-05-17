Оппозиция Молдавии высказалась о проведении ЛГБТ-парадов в стране

Иностранные государства пытаются навязать Молдавии проведение парадов представителей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом в своем Telegram-канале написал лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

«Страны, не имеющие никакого отношения к Молдове, навязывают нам ЛГБТ-парад. Молдаван уже и не спрашивают. Хотите в ЕС — размахивайте радужными флагами. За такие европейские ценности Молдавию и ее культуру истребляют власти?» — написал он.

Проведение фестиваля ЛГБТ-сообщества запланировано в Молдавии с 9 по 15 июня и завершится маршем по улицам столицы.

18 апреля украинское издание «Страна.ua» сообщало, что проведение квир-кинофестиваля Sunny Bunny на Украине в период Страстной пятницы и Пасхи вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны представителей канонической Украинской православной церкви и некоторых политиков.

Ранее рэпер Vacio «вступил» в ЛГБТ-комьюнити в Париже.