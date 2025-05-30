В Липецкой области вспыхнул лес на территории заповедника

В Липецкой области спасатели привлекли вертолет для тушения пожара в заповеднике

В Липецкой области загорелся лес на территории биосферного заповедника в Усманском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По словам главы области, возгорание произошло накануне, и огонь быстро распространился из-за мощного ветра.

«Вблизи очага находятся два населенных пункта. Прямой угрозы для них нет, но из-за пожара образовалось большое задымление», — отметил Артамонов.

По его словам, спасатели активно работают над ликвидацией пожара. Они подключили к тушению пожарный вертолет.

До этого сообщалось, что в Хабаровском крае эвакуировали жителей поселка Этыркэн Верхнебуреинского района из-за лесного пожара. Отмечается, что местный фельдшер помогла организовать автомобиль, чтобы вывезти беременных и астматиков в больницу поселка Чегдомын. Также сообщалось, что огонь из тайги перекинулся на лесопилку.

Ранее в МЧС сообщили, что будут искать поджигателей лесов через спутники.