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Общество
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В Красном Лимане ребенок подвергся оскорблениям из-за русского языка

Школьник из Красного Лимана пожаловался на оскорбления из-за русского языка
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Shutterstock

Школьник из Красного Лимана, который расположен в подконтрольной украинским властям части Донецкой народной республики (ДНР), рассказал о дискриминации из-за русского языка. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, мальчику 11 лет. В настоящее время он вместе с семьей находится на территории, контролируемой Россией.

«Там (в школе — «Газета.Ru») мне вообще не нравилось. Меня учителя не любили, потому что я на русском разговаривал», — отметил ребенок.

Подросток добавил, что одна из преподавательниц регулярно заставляла его говорить на украинском языке. Более того, мальчик подвергался всевозможным оскорблениям с ее стороны.

В апреле в комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации заявили, что принятый в 2022 году украинский закон «О национальных меньшинствах» дискриминирует русскоязычное население, а также носителей армянского языка и цыган. Положение таких людей на Украине заметно отличается от положения тех, кто разговаривает на одном из официальных языков Европейского союза.

Ранее на Украине решили уничтожить тираж книги для детей, так как ее автор имеет русскоязычный аккаунт в социальных сетях.

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