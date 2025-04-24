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В ООН заявили о дискриминации русскоязычных на Украине

ООН: украинский закон о меньшинствах дискриминирует русскоязычных
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Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Закон Украины «О национальных меньшинствах» 2022 года дискриминирует русскоязычное население, носителей армянского языка и цыган в сравнении с меньшинствами, которые говорят на языках Европейского союза. Об этом говорится в выводах членов комитета Организации Объединенных Наций (ООН) по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации на Украине, передает РИА Новости.

«В этом законе сохраняются определенные дискриминационные положения, в частности, между языковыми меньшинствами, говорящими на одном из официальных языков ЕС, и теми, кто, как русские, армянские или цыганские общины, не говорят ни на одном из этих языков», — отмечается в документе.

19 апреля украинский комментатор Роман Бебех предложил штрафовать футбольных тренеров за использование русского языка во время матча.

До этого бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на фоне проводимой в стране украинизации сам вряд ли бы смог сдать экзамен по украинскому языку.

Ранее на Украине языковую активистку дернули за волосы после требований выключить русскую музыку.

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